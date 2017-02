'Beugelsdijk en ik zijn zelfde type mannetjes. Braniemakers, Brammetjes'

DEN HAAG - Randy Wolters is twee dagen speler van ADO Den Haag en heeft zijn draai al gevonden. De Leidenaar heeft meteen een klik met Tom Beugelsdijk. 'Beugelsdijk en ik zijn hetzelfde type mannetjes. Braniemakers, Brammetjes', zegt Wolters.

'Onze karakters liggen elkaar goed. In de wedstrijden dat we tegen elkaar speelden, zijn de nodigeuitgedeeld. Deze week waren we op training ook lekker bezig met elkaar', vervolgt de Leidenaar.'De supporters leven hier voor de club, daar kan ik mij in vinden. Ze hebben hun hart op de tong, dat heb ik zelf ook.' De kans is groot dat Wolters tegen Vitesse zijn debuut gaat maken.