Chery geeft ADO-nieuwkomer El Khayati opdracht: 'Zorg dat ze in de Eredivisie blijven'

DEN HAAG - Nasser El Khayati heeft voor zijn overgang naar ADO Den Haag contact gezocht met voormalig ploeggenoot Tjaronn Chery. Het duo speelde samen bij Queens Park Rangers. 'Chery vond het een goede stap en zei: 'Zorg dat ze in de Eredivise blijven.'

'Hij vertelde dat ADO een prachtige club is en een goede springplank voor mij om door te groeien', vertelt El Khayati. 'Chery noemde het een goede overstap, een club met topmensen.'Chery maakte deze winterstop een transfer naar China, maar heeft nog vaak contact met El Khayati. 'Het is wel lastig om contact te hebben vanwege het tijdverschil, maar we proberen dagelijks te facetimen.'El Khayati wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Engelse Queens Park Rangers. Vrijdagavond maakt hij zijn debuut in de basisopstelling van ADO Den Haag tegen Vitesse.