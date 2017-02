Voorbeschouwing ADO Den Haag – Vitesse: Fernandez, El Khayati en Wolters gaan starten

DEN HAAG - Drie van de vijf nieuwkomers gaan vrijdagavond starten in de basisopstelling van ADO Den Haag. Guyon Fernandez, Nasser El Khayati en Randy Wolters mogen het in de tweede thuiswedstrijd van dit kalenderjaar laten zien. Abel Tamata is er niet bij en Donny Gorter neemt plaats op de bank.

Op de linksbackpositie gaat ADO-trainer Zeljko Petrovic gebruik maken van Wilfried Kanon. De Ivoriaan was al vroeg uitgeschakeld in de Afrika Cup en is daardoor eerder dan verwacht inzetbaar voor ADO Den Haag. Mike Havenaar en Dion Malone zijn ook weer van de partij. Het tweetal start niet tegen Vitesse, maar kan wel invallen.Bij Vitesse zit nieuwkomer Kevin Diks meteen bij de selectie. De verdediger wordt voor een half jaar gehuurd van Fiorentina. Ook Chelsea-huurling Mukhtar Ali maakt deel uit van de selectie. Een andere nieuwkomer, Alexander Büttner, is er niet bij. Middenvelder Navarone Foor keert terug van een schorsing.Van de laatste tien ontmoetingen in Den Haag verloor ADO slechts twee keer. Er werd drie keer gelijkgespeeld en vijf keer gewonnen. De laatste editie in het Kyocera Stadion eindigde in 2-2. De laatste overwinning van Vitesse dateert van 16 maart 2013. Het werd toen 4-0 voor de Arnhemmers.De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Vitesse is vrijdagavond live te volgen via 89.3 FM Radio West. Het commentaar bij de wedstrijd wordt gegeven door Jim van der Deijl en Bart Nolles.Siemen MulderVitesse – ADO Den Haag 1-2Vitesse – ADO Den Haag 2-2ADO Den Haag – Vitesse 2-2ADO Den Haag – Vitesse 1-0Vitesse – ADO Den Haag 6-1Vitesse – ADO Den Haag 0-0ADO Den Haag – Vitesse 2-1