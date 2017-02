Haagse beroofd van geld na pinnen

Pinautomaat

DEN HAAG - Een 36-jarige Haagse is in de nacht van woensdag op donderdag in de Koekangestraat beroofd van haar geld. Ze had even daarvoor gepind bij een automaat aan de Leyweg.

De vrouw werd beroofd door twee mannen die haar waarschijnlijk hebben gevolgd vanaf een tramhalte aan de Leyweg. Het duo bedreigde haar met een steekwapen en fietste daarna weg richting de Coevordenstraat en Leggelostraat.



De politie zoekt getuigen. De twee mannen zijn rond de 20 jaar oud en ongeveer 1,70 meter lang. Het gaat om een getinte en een blanke man. Ze fietsten weg op twee damesfietsen. De beroving gebeurde rond 00.30 uur.