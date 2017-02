Storing met kentekenparkeren in Leiden

LEIDEN - Het maandag ingevoerde kentekenparkeersysteem van de gemeente Leiden werkt nog niet naar behoren. Sinds woensdagochtend ligt het vergunningensysteem plat.

Er kunnen geen parkeerproducten worden aangeschaft en vergunninghouders kunnen ook geen bezoekers aan- of afmelden. Bezoekers moeten gebruikmaken van de parkeerautomaat of een kraskaart.De gemeente werkt samen met de leverancier aan een oplossing. Het is nog niet bekend hoe lang dat gaat duren. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Leiden