Dronken treinrukker opgepakt in Leiden

Station Leiden Centraal (Archieffoto)

LEIDEN - In Leiden is een 44-jarige man opgepakt omdat hij zou hebben zitten masturberen in de trein. Dat meldt mediapartner Unity FM. De verdachte werd opgepakt toen hij het station kwam uitlopen.

De politie werd woensdagavond gewaarschuwd dat er een man in de trein van Haarlem naar Leiden met zichzelf zat te spelen. Een medereiziger had dat gezien en waarschuwde de conducteur, die de politie inschakelde.



De hitsige passagier bleek een man uit Vught te zijn. Hij was dronken. De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.