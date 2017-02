Den Haag gaat snel meer fietspaden asfalteren

Fietspad. | Foto Omroep West

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat sneller dan gepland fietspaden asfalteren. In 2017 en 2018 wordt 10 kilometer onder handen genomen. Dat is ruim 60 procent meer dan aanvankelijk de bedoeling was.

In de huidige collegeperiode, die in 2014 begon, is al 16 kilometer aan fietspad geasfalteerd. Volgens de gemeente is dat een tamelijk eenvoudige manier om ‘het comfort van fietsers te verhogen’.



Welke fietspaden als eerste worden aangepakt wordt nog bekeken. Bij de asfaltering wordt voorrang gegeven aan fietspaden die in groot onderhoud komen en aan fietsverbindingen die onderdeel zijn van een ster- of hoofdfietsroute.



