Coffeeshops mogen blijven in Alphen; maatregelen slaan aan

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een verhuizing van de twee coffeeshops uit het centrum van Alphen aan den Rijn is van de baan, meldt Studio Alphen, mediapartner van Omroep West. Volgens burgemeester Liesbeth Spies hoeft er geen vervolgonderzoek te worden gedaan. Uit een tussentijdse monitoring blijkt dat de maatregelen die zijn genomen vanwege verkeersoverlast in de Hooftstraat aanslaan.

Toenmalig burgemeester Bas Eenhoorn opperde in 2012 voor het eerst om coffeeshops Dutch Gold en Pitstop weg te halen uit het stadshart. In het coalitieakkoord van de gemeente Alphen werd vervolgens besloten om te onderzoeken of het nodig was om beide coffeeshops naar een plek ver weg van woonwijken en scholen te verplaatsen.Extern onderzoek wees uit dat de verkooppunten voor softdrugs nauwelijks overlast veroorzaken. Alleen de verkeerssituatie baarde zorgen. De gemeenteraad schaarde zich eerder al achter het standpunt van Spies dat de coffeeshops niet weg hoeven uit het centrum. Ter bestrijding van de verkeersoverlast wordt onder andere meer toezicht gehouden, strenger gehandhaafd en komen er beveilingscamera's