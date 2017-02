Avalex wil nieuw afvalbrengstation Voorschoten heroverwegen

VOORSCHOTEN - Afvalverwerker Avalex gaat de bouw van een nieuw afvalbrengstation in Voorschoten opnieuw bekijken. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf. Tegen de bouwplannen bestaat veel weerstand onder bewoners en ondernemers in de omgeving.

Het bestuur van Avalex is gedwongen tot een heroverweging omdat het college van B&W van Voorschoten dinsdag een schriftelijk verzoek hiertoe heeft gedaan. Hoewel het afvalbrengstation past in het huidige bestemmingsplan, heeft het college grote bezwaren tegen de komst van de afvalverwerker in de Dobbewijk.De nieuwbouw van het afvalbrengstation is gepland voor 2018 en is hard nodig, want de twee huidige locaties in Voorburg en Wassenaar voldoen niet meer aan de eisen. Omdat deze twee gemeenten opdracht hebben gegeven tot sluiting is een nieuwe oplossing nodig.Avalex zegt dat uit onderzoek is gebleken dat de locatie Dobbewijk de enige mogelijke plek is voor het nieuwe afvalbrengstation. Dat heeft te maken met de voorwaarden waaraan de nieuwbouw moet voldoen. Het gaat daarbij onder meer om stankoverlast, veiligheid en het aantal vierkante meters.Als de bouwplannen in Voorschoten niet door kunnen gaan komt Avalex mogelijk in tijdsnood, vanwege de aanstaande sluiting van de locaties in Voorburg en Wassenaar. Het bestuur van Avalex zou eigenlijk in maart een definitief besluit nemen, maar dat besluit wordt nu dus heroverwogen. Wat dit voor gevolgen heeft voor de verdere procedure is nog onduidelijk.