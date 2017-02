Warme 2 februari: alleen trouwdag Willem-Alexander en Máxima was warmer

Willem-Alexander en Máxima zwaaien vanaf het balkon van het Paleis op de Dam naar het publiek tijdens hun huwelijk in 2002. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Het is begin februari maar wie vandaag buiten is geweest heeft het vast gemerkt: het weer is opvallend zacht vergeleken met de afgelopen weken. Met een temperatuur van rond de 12 graden is het zeker nog geen zomer, maar de muts en sjaal kunnen met deze temperaturen wel even af. Het is vandaag de op één na warmste 2 februari ooit gemeten: alleen de huwelijksdag van Willem-Alexander en Máxima was warmer.









Het is vandaag precies vijftien jaar geleden dat Willem-Alexander en Máxima trouwden. 'Op die dag, 2 februari 2002, werd een temperatuur van maar liefst 15 graden bereikt, een dagrecord', zegt weerman Huub Mizee. En dat was wel zo prettig voor het pasgetrouwde stel dat buiten op het balkon van het Paleis op de Dam stond voor de balkonscène.Het is donderdag ineens opvallend warm, maar de lente is zeker nog niet aangebroken. Op de vraag of de schaatsen definitief naar zolder kunnen deze winter, antwoordt Mizee met een bekend gezegde: ‘Het kan vriezen, het kan dooien. Zelfs een Elfstedentocht zou deze winter in principe nog mogelijk kunnen zijn. Zeker is dat het de komende dagen weer kouder wordt. Maar het is nog te vroeg om te zeggen of we opnieuw kunnen schaatsen.’

