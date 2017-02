Leiden onderzoekt na verzet alsnog tweede locatie voor busstation

LEIDEN - De stadszijde van station Leiden Centraal is tóch een serieuze optie voor het nieuw te bouwen busstation. Aanvankelijk wilde de gemeente Leiden alleen het Bio Science Park-gebied, ten westen van het station, onderzoeken als mogelijke locatie. Maar na hevig verzet van omwonenden en politici is wethouder Paul Laudy (VVD) daarop teruggekomen.

Beide zijden van het station worden gelijkwaardig onderzocht, benadrukt het gemeentebestuur nu. 'Het college vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van het Leidse stationsgebied kan rekenen op brede steun vanuit de stad', laat Laudy weten in een persbericht. 'Daarom willen we samen met de stad een goede afweging maken waarbij alle belangen gehoord worden.'Eind 2017 worden de uitgewerkte scenario's voor het busstation aangeboden aan de Leidse gemeenteraad. Of het college ook een ondergrondse variant van het busstation gaat onderzoeken, is nog onduidelijk. Dat alternatieve plan hebben drie Leidse architecten afgelopen maand gepresenteerd. Het busplatform komt daarin ondergronds te liggen bij de tunnel in de Schipholweg.