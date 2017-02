Tbs voor Delftenaar (24) na levensdelicten bij GGZ Delfland

DELFT - Een 24-jarige Delftenaar is in hoger beroep veroordeeld tot tbs met voorwaarden voor doodslag op een medebewoner van de GGZ Delfland en poging tot doodslag op een andere patiënt. Het gerechtshof hanteert daarmee dezelfde straf als de Haagse rechtbank in juni 2015 oplegde.

Op 31 juli 2014 overleed een 52-jarige man door toedoen van Christiaan K. en raakte een 23-jarige medebewoner gewond. De verdachte was een dag eerder opgenomen met een ernstige psychose. De avond erop liet de verantwoordelijke psychiatrisch verpleegkundige hem ongeveer vier uur alleen zonder toezicht. In die periode pleegde de Delftenaar zijn delicten. Hij zat in een psychose toen hij het dodelijke slachtoffer wurgde en hetzelfde probeerde bij zijn Vlaardingse medepatiënt.Het Openbaar Ministerie vond tbs met dwangverpleging op zijn plaats en was daarom in hoger beroep gegaan tegen de tbs met voorwaarden, een lichtere versie van tbs. Volgens het gerechtshof in de uitspraak van donderdag was K. volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom krijgt hij geen celstraf opgelegd. Het hof vindt verder, net als de rechtbank, tbs met voorwaarden volstaan voor de man. Uit recente rapportages van gedragsdeskundigen blijkt dat zijn behandeling zeer goed verloopt.