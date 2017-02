Aha! Zo word je als gezin gelukkig (tips!)

Opvoedcoach Rosanne van der Laarse bij Kirsten en Ed op de bank

DEN HAAG - Het opvoeden van kinderen is misschien wel het moeilijkste wat er is. En zo belangrijk, want met jouw opvoeding geef je jouw kind een goed begin mee voor de rest van zijn/haar leven. Toch krijgt niemand er een opleiding voor. Kinder- en opvoedcoach Rosanne van der Laarse uit Alphen aan den Rijn deelt een paar tips die aan de basis staan van een blij gezin.

1 Mobiel weg

Leg je mobiele weg als je samen met je kind bent. Als je continu op je telefoon zit, is je hoofd er niet bij. En kinderen hebben juist behoefte aan echte aandacht tijdens een spelletje, puzzel of een boekje lezen. Van echte aandacht geven en krijgen wordt iedereen gelukkiger.



2 Vermijd moeten en perfectie

Vraag je bij alles wat 'moet' af of het echt moet. Van wie? Waarom? En moet alles zo perfect? Relax! Je bent voor een kind echt geen lievere of betere opvoeder als je de toptraktatie maakt, als je huis continu spik en span is of als het verjaardagscadeau superduur is. Daar zit het ‘m niet in. Een kind zal zich eerder herinneren dat zijn vader en moeder riddertje met hem speelden, ’s avonds nog een extra verhaal voorlazen of een kussengevecht met hem/haar deden.



3 Zelf opladen

Zorg als ouder dat je aandacht hebt voor jezelf zodat je lekker in je vel zit. Als je onvoldoende voor jezelf zorgt, word je er niet leuker van als mens en opvoeder. Het is lastig om het goed te doen als je op je tandvlees blijft doorrennen. Dus neem tijd voor jezelf. Maak eens een wandeling, ga eens naar de sauna of lunchen met een vriend(in). Oh doe dat zonder schuldgevoel!



4 Samen weg

Een happy family begint uiteindelijk bij een stabiele basis. Ouders, neem de tijd om iets leuks met elkaar. Houd oog voor elkaar. Plan samen uitjes zodat je elkaar leuk blijft vinden en je niet alleen een opvoeder wordt die toevallig met de andere opvoeder in een huis woont. Dus pak de agenda en ga naar de bios, uit eten of een weekendje weg.





Door: Redactie Debby en haar Mannen Correctie melden