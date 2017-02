Remond P. eist bewijs om onschuld in moordzaak aan te tonen

DEN HAAG - Remond P., veroordeeld voor de moord op Victor 't Hooft, eist dat de staat bewijsmateriaal uit zijn rechtszaak ter beschikking stelt. P. zegt dat hij onschuldig is. Om dat te kunnen aantonen heeft hij de bewijsstukken nodig om nieuw onderzoek te laten doen.

Remond P. spande een kort geding aan tegen de staat, omdat die zou weigeren hem bewijsstukken te overhandigen . Hij wil dat via de rechter afdwingen. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops bepleitte donderdagochtend: 'De staat heeft tot nu toe stelselmatig tegengewerkt. Daarmee houdt zij een mogelijke gerechtelijke dwaling bewust in stand.'De landsadvocaat sprak dat tegen. 'Wanneer een rechtszaak is afgelopen, moet er rust komen voor de nabestaanden. Het is niet zo dat we het herstellen van een gerechtelijke dwaling willen blokkeren. Maar zolang niet is aangetoond dat van zo'n dwaling sprake is, is het onze taak om te voorkomen dat er reuring ontstaat. Dat doen we onder meer door te zorgen dat bewijsmateriaal niet buiten onze controle komt.'Vastgoedhandelaar Victor 't Hooft werd op 7 november 2007 doodgeschoten in zijn tuin door een of twee gemaskerde mannen. De dader zou hem hebben opgewacht en tijdens een worsteling hebben neergeschoten. Daarna zou de dader over 't Hooft heen zijn gebogen en nog meerdere schoten hebben gelost.Hoewel DNA van Remond P. werd gevonden op het slachtoffer, ontkent hij dat hij de dader is. Kort voor de moord tankte hij wel bij het benzinestation aan de overkant van de weg. Hij had een loopneus, misschien is zijn DNA zo op de toonbank gekomen. Diezelfde toonbank werd acht minuten later ook aangeraakt door de vrouw van 't Hooft, die daar toevallig ook tankte. Die kan het DNA hebben overgedragen op het slachtoffer.Volgens Knoops zijn dergelijke alternatieve scenario's niet of onvoldoende onderzocht. Het feit dat het hof P. veroordeelde tot 15 jaar cel , waar de rechtbank hem eerder nog vrijsprak , toont volgens Knoops wel aan dat rechters verschillend naar DNA-bewijs kijken. Nieuwe technieken, bijna tien jaar later, kunnen uitkomst bieden. Alleen zijn daarvoor wel bijvoorbeeld de originele DNA-monsters nodig. Maar de staat verstrekt in beginsel geen bewijsstukken die geen onderdeel uitmaakten van het strafdossier.'Als we dat zonder terughoudendheid doen', zei de landsadvocaat donderdag, 'zal het aantal aanvragen enorm toenemen.' Volgens de staat is er vanuit P. geen begin van een aanduiding dat de kaarten er nu anders voorliggen dan tijdens de rechtszaak . 'Ja, de technieken zijn verbeterd. Maar geef dan eens concreet aan welk verschil dat in deze zaak gaat maken?'Volgens Knoops is sprake van een cirkeltje dat de rechter dan maar moet doorbreken: 'Wij kunnen nieuwe feiten aan het licht brengen door nieuw onderzoek, daarvoor hebben we de bewijsstukken nodig. Maar die bewijsstukken krijgen we niet, omdat er geen nieuwe feiten zijn.'De rechter stuurde uiteindelijk aan op een tussenweg: Knoops gaat nogmaals de verzoeken indienen, ditmaal met een uitgebreidere motivatie. De staat heeft aangegeven er welwillend naar te zullen kijken. Mocht dat niet tot een oplossing leiden, dan wordt het kort geding op 18 maart voortgezet.