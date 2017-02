ADO-trainer Petrovic emotioneel na vraag over Kastaneer: 'Ik voel mij heel klote'

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Zeljko Petrovic heeft het zichtbaar moeilijk met een vraag over de geblesseerde Gervane Kastaneer tijdens de persconferentie van de club op donderdag. 'Iedere keer als ik zijn naam hoor, dan krijg ik... Dan krijg ik het moeilijk', zegt een emotionele Petrovic.

Kastaneer stond in januari in de startblokken om een droomtransfer naar het Duitse FSV Mainz te maken. Tegen PEC Zwolle wilde hij nog één keer voor ADO spelen om met een goed gevoel afscheid te nemen. In die wedstrijd kreeg de aanvaller een bal tegen zijn oog en hij raakte daardoor dermate geblesseerd dat Mainz de stekker uit de transfer trok.'Ik vind het gewoon triest. Of ik mezelf verantwoordelijk voel? Ja, ik voel mij ook verantwoordelijk,' aldus Petrovic. 'Ik denk over de spelers alsof het mijn kinderen zijn. Ik voel mij heel klote.'Kastaneer heeft inmiddels een operatie ondergaan en is voorlopig uitgeschakeld. 'Ik hoop dat hij nog voor ADO speelt. Of dat onder mij is, weet ik niet. Als je nog één of twee keer verliest, ben ik er misschien ook wel uit. Het is belangrijker dat hij voor ADO speelt.'