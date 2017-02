GroentenFruit Huis Zoetermeer: Nederlandse tomaat geeft goede voorbeeld

Tomaten in een kas (Foto: Archief)

ZOETERMEER - De Nederlandse tomaat, waarvan er veel worden gekweekt in het Westland, heeft de afgelopen tien jaar het meest geprofiteerd van de marktgroei in de Europese Unie, anders dan paprika's, komkommers en aubergines van Hollandse bodem. Dat blijkt uit een concurrentieonderzoek van het GroentenFruit Huis (GFH) uit Zoetermeer.

Volgens GFH heeft de tomaat marktaandeel gewonnen doordat deze, mede door de wijze van belichting, het hele jaar te leveren is. Ook een ruimere keuze aan soorten en verpakkingen geeft de verkopen een duw in de goede richting. Deze voordelen hebben paprika's, komkommers en aubergines niet.



De Nederlandse tomatenproductie steeg in de periode tussen 2005 en 2015 met 35 procent. Ook aubergines werden meer geteeld, maar die groei in andere productielanden zoals bijvoorbeeld Spanje gaat nog veel harder. De Nederlandse komkommer- en paprikaproductie daalde in de meetperiode.