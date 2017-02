Verhelpen lekkage Den Haag Centraal kost tonnen

DEN HAAG - Het verhelpen van de lekkage op het Haagse Centraal Station gaat zeker zeven ton kosten. Dat bevestigt een woordvoerder van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Sinds oktober lekt er water in de stationshal als het regent, waardoor er wateroverlast ontstaat. Emmertjes in de stationshal vangen het water op.

Na onderzoek bleek dat de lekkage in de metalen constructie van de trambaan in de stationshal zit. Om het probleem te verhelpen moeten ingrijpende maatregelen genomen worden omdat de constructie open moet. Dat kost niet alleen veel geld, ook moet de HTM het tramverkeer omleiden en zullen reizigers de dupe zijn.Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden beginnen. Er zijn daarom tijdelijke maatregelen genomen. Zo is een extra coating aangebracht en worden de afvoerputjes extra schoongemaakt. De Metropoolregio weet ook nog niet wie de kosten op zich neemt. 'Misschien delen de Metropoolregio, de HTM en de gemeente Den Haag de kosten wel,' zegt een woordvoerder.