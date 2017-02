Leidse universiteit zet apen aan het tinderen

LEIDEN - Een leuke date uitzoeken op Tinder is binnenkort niet alleen weggelegd voor mensen, maar ook voor apen. Onderzoekers aan de universiteit in Leiden gaan bestuderen hoe apen omgaan met een dating-app. In het onderzoek worden mensen en apen vergeleken en wordt de evolutie van onze emoties onderzocht.

De afgelopen jaren heeft onderzoeker Mariska Kret de apen in de Apenheul bestudeerd. 'Het is nu nog toekomstmuziek,' zegt onderzoeker Kret, 'maar in de toekomst kunnen apen hun nieuwe liefdespartner uitkiezen op een computerscherm. Dat zou dierentuinen veel tijd en moeite besparen bij het koppelen van apen in een fokprogramma.'Uit het onderzoek in de Apenheul blijkt dat apen, net als mensen, sneller reageren op gezichten met emoties dan op een neutraal plaatje zoals een fiets of boom. Opvallend is dat apen weer sneller reageren op positieve dan negatieve emoties. 'Mensen reageren juist sneller op negatieve emoties,' zegt Mariska Kret. 'Mensen zijn in een meer negatieve omgeving geëvolueerd dan apen. Het bleek lonend voor mensen, om snel te reageren op negatieve emoties.'Eerder brachten de onderzoekers naar buiten dat apen elkaar ook snel herkennen aan elkaars achterwerk. 'Misschien moeten we dan een dating-app ontwikkelen met billen in plaats van gezichten,' lacht assistent onderzoeker in opleiding Friederike Behrens.