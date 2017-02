Grootste Mondriaan ter wereld aangebracht op stadhuis Den Haag

DEN HAAG - Het kunstwerk op het stadhuis van Den Haag is af. Op het 'ijspaleis' zijn de bekende rode, gele en blauwe vlakken van schilder Piet Mondriaan aangebracht. Volgens de gemeente Den Haag is het de grootste Mondriaan ter wereld. Ook andere beeldbepalende gebouwen in Den Haag krijgen de komende weken een 'Mondriaan-look'.

Met het kunstwerk luidt Den Haag een landelijk Mondriaanjaar in. Dat is onderdeel van de viering van het 100-jarige bestaan van de Nederlandse kunstbeweging De Stijl. Kunstenaars die zich destijds aansloten bij De Stijl zochten naar een totaal nieuwe kunst die ook de samenleving moest moderniseren. Piet Mondriaan was daarbij het grote voorbeeld.Om de schilder te eren hebben de kunstenaars Madje Vollaers en Pascal Zwart van Studio VZ het stadhuis in opdracht van de gemeente Den Haag in Mondriaan-stijl gebracht. En daar blijft het niet bij. Ook de Hofvijver, de Pathébioscoop op het Spui, het Bilderberghotel op Scheveningen en het gebouw van de BNG-bank op de Koninginnegracht krijgen binnenkort een Mondriaan-metamorfose.Wethouder Karsten Klein (CDA) van Den Haag is trots op de aankleding van de stad. 'De wereldwijde bekendheid van Mondriaan trekt veel bezoekers, die het niet alleen bij museumbezoek houden, maar ook terug zullen komen voor andere activiteiten. Naar verwachting zal Den Haag het meest profiteren van dit Mondriaanjaar. Voor ons Hagenaars een extra reden om trots te zijn op de stad.'Daarnaast opent koning Willem-Alexander volgende week zaterdag de tentoonstelling 'Piet Mondriaan en Bart van der Leck - de uitvinding van een nieuwe kunst' in het Gemeentemuseum Den Haag. Dit museum heeft de grootste Mondriaancollectie ter wereld. Benno Tempel, directeur van het Gemeentemuseum: 'Het is geweldig dat Den Haag zich zo met Mondriaan en zijn tijdgenoten van De Stijl verbindt. De stad laat daarmee aan de wereld zien dat het een 'thuis' is voor internationale topkunst. En dus ook voor internationale cultuurliefhebbers en toeristen.'