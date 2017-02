Leiderdorpse voetbalclub RCL genomineerd voor Rookvrije Generatie Awards

LEIDERDORP - Bij voetbalvereniging RCL in Leiderdorp zijn geen sigarettenresten langs de kant, of asbakken op de tafels te vinden. Bij de club geldt sinds 2016 namelijk een rookverbod binnen de hekken, en om deze reden is de club nu genomineerd voor de 'rookvrije generatie award'.

'Hier zijn we natuurlijk ongelooflijk blij mee,' laat voorzitter Kees van der Burg weten. 'Het is toch een hele mooie waardering, naast mee te helpen aan een rookvrije generatie.' RCL was vorig jaar de eerste amateurvoetbalvereniging die het rookvrije beleid doorvoerde.Via borden rond het complex wordt aangegeven dat de club een rookvrije ruimte is. Verder vragen coaches en trainers de sigaret uit te maken, mochten ouders het toch niet kunnen laten. De club vraagt ouders niet om te stoppen met roken, maar wel op het complex het goede voorbeeld te geven aan de jeugd. 'Zien roken doet roken, met name de jeugd wordt daar dan toch mee geconfronteerd,' aldus van der Burg.Op steeds meer plekken in Nederland worden soortgelijke initiatieven genomen. Met de nominaties voor de awards is te zien welke stappen er worden gezet. Afgelopen jaar werd de Rookvrije Generatie Award gewonnen door mevrouw Hanke Bruins Slot (tweede kamerlid van het CDA), voor haar inzet voor de rookvrije zwangerschap.Stemmen tellen voor 50% mee in de einduitslag. De andere 50% van de punten wordt door een jury toegekend. De prijs is een initiatief van het Longfonds, KWF Kankerbestrijding en de Hartstichting. De onderscheiding zal worden uitgereikt tijdens de Negenmaandenbeurs op 22 februari 2017.