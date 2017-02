Mango's en ananas, ze komen uit het Westland

WESTLAND - De vraag naar exotische groenten en fruit is volgens ABC Westland met tien procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Directeur Herwi Rijsdijk van het bedrijventerrein probeert daarop in te spelen door zo veel mogelijk buitenlandse bedrijven naar het Westland te halen.

'Wij noemen onszelf The Gateway to Europe. Het is voor ons dus heel belangrijk dat we genoeg importeurs hebben om aan die groeiende vraag te kunnen voldoen', aldus Rijsdijk.Om dit ook aan buitenlandse bedrijven te kunnen vertellen vertrekt de directeur volgende week naar de Fruit Logistica beurs in Berlijn, om daar het bedrijf en het Westland te promoten: 'Als we vijf procent meer bedrijven hiermee naar Nederland krijgen is dat al heel goed. We merken dat op deze grote beurs staan echt wel helpt voor onze bekendheid.'Want de vraag van Europa groeit meer. Wat we precies willen eten? 'Meer van hetzelfde. Mango's, ananas, mandarijnen. We willen deze het hele jaar kunnen kopen dus hebben we over de hele wereld bedrijven nodig die ze kunnen leveren. Als het hoogseizoen in Egypte voorbij is, dan begint het seizoen in Peru', vertelt Rijsdijk.