Dode in singel Leiden blijkt vermiste man

Foto: Redactie Unity

LEIDEN - Het lichaam dat donderdagmiddag in de Zoeterwoudse Singel in Leiden is aangetroffen, blijkt van de man te zijn die sinds dinsdagnacht vermist was. Dat meldt de politie.





Voorbijgangers zagen de man aan het einde van donderdagmiddag drijven. Duikers van de politie haalden het lichaam uit het water en de omgeving werd afgezet.De Zoeterwoudse Singel ligt in de buurt van de Korevaarstraat, van waar de man in de nacht van dinsdag op woensdag verdween . De man was naakt, in verwarde toestand vertrokken en de politie sloeg groot alarm.