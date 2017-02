Megastores voor 40 miljoen op de schop: nieuwe ingang, meer horeca en winkels

DEN HAAG - Een nieuwe ingang met daarboven een woontoren van zeventig meter hoog. Meer horeca, winkels, supermarkten, een extra parkeerterrein. De Megastores in Den Haag gaat voor maar liefst veertig miljoen euro compleet op de schop.

Meijer Realty Partners kocht het winkelcentrum achter Hollands Spoor enige tijd geleden geleden voor 66 miljoen euro van ING en gaat nu de oude plannen ook echt uitvoeren.Dat betekent in de praktijk dat er een compleet nieuwe hoofdingang wordt gebouwd. Die komt op een nu nog braakliggend stukje grond naast het ROC Mondriaan aan het Leeghwaterplein. Daarboven komt een woontoren van zeventig meter. Even verderop aan de Van der Kunstraat is nog een grasveldje. Daar komt een parkeerplaats en een andere nieuwe ingang.De megastores wordt in de toekomst opgedeeld in verschillende delen. Direct bij de nieuwe hoofdingang is plek voor ontspanning: horeca, een kinderspeelparadijs, misschien een casino, lasergamen, feestzalen, een bowlingbaan. Daarnaast - vlakbij het nieuwe parkeerterrein - komt er een winkelcentrum voor de directe omgeving met bakkers, slagers en supermarkten. In het middenstuk is ruimte voor de grotere winkels als Blokker, Xenos, drogisterijen en een fietsenhandel.Meer achterin blijven de keukenzaken en meubelwinkels. Daar komt ook ruimte voor ondernemers met vernieuwende ideeën, zegt de manager van de Megastores, Albert Hoogland. Bovendien hoopt hij het aanbod wat te verbreden met meubelzaken die zich wat meer richten op de smaak van de vele culturen van de bewoners in de buurt.De Megastores is nu ongeveer vijftien jaar oud. Hoogland is nu manager namens de nieuwe eigenaar. Maar nog voor het complex werd gebouwd, schreef hij toen nog als adviseur een rapport over de kansen en gevaren van het overdekte winkelcentrum. Destijds raadde hij aan om het complex niet groter te maken dan 45.000 vierkante meter. Het werd 82.000 vierkante meter. En daarmee eigenlijk te groot om er alleen meubelzaken en keukenhandels in te vestigen, zoals destijds de bedoeling was.De nieuwe formule – met dus veel meer verschillende typen zaken – maakt een grote kans van slagen, denkt hij. Dit komt omdat het gebied om de Megastores heen een grote ontwikkeling doormaakt. Er is de laatste tijd al een fors aantal woningen bijgekomen en dat worden er alleen maar meer . ‘Dit wordt de tweede binnenstad van Den Haag,’ zegt hij. ‘Dit wordt hip en happening. Ter vergelijken met de ‘Kop van Zuid in Rotterdam.’Verder wordt het met de aanleg van de Rotterdamsebaan veel beter bereikbaar. Bovendien is er nu de financiële crisis over is, ook weer geld beschikbaar voor de benodigde investeringen.Dat het complex nu een zieltogend leven leidt, bestrijdt de manager. Er is grote belangstelling van zaken om zich hier te vestigen. Zo is een grote Engelse meubelketen nu bezig om een enorme ruimte in te richten. En er zijn op dit moment ook geen huurachterstanden.Om de enorme renovatie van de Megastores mogelijk te maken, moeten nog een paar puntjes op de i worden gezet. De manager verwacht dat daarna, in het tweede kwartaal van dit jaar, kan worden begonnen met de werkzaamheden.