Woning aan Moerweg in Den Haag gesloten om drugshandel

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft een woning aan de Moerweg gesloten wegens drugshandel. Drugsgebruikers die rond het portiek hingen, bezorgden de buurt veel overlast.

Er was veel overlast en rommel rondom het portiek. Ook werd er volgens de politie iemand neergestoken. Tijdens onderzoek van de politie werd een grote hoeveelheid drugs gevonden in één van de woningen in het portiek.De burgemeester vond dat de rust in het portiek moest terugkeren. De woning is daarom voor drie maanden gesloten en verzegeld. De politie controleert of er in die tijd niet stiekem gebruik wordt gemaakt van het pand.