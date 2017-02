Koningin Máxima opent symposium over muziekonderwijs op Paleis Noordeinde

Foto: ANP

DEN HAAG - Koningin Máxima opent eind maart op Paleis Noordeinde in Den Haag een symposium over muziekonderwijs. Onder de noemer ‘Morgen meer muziek in de Klas' wordt er gezocht naar mogelijkheden om meer muziekonderwijs in de klas te krijgen.

In verschillende workshops buigen ruim 200 leerkrachten, schooldirecteuren en bestuurders zich over een plan van aanpak.



Op het symposium wordt ook gesproken over de effecten van muziekonderwijs op het kinderbrein.