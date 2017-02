Haagse rappers blijven toch langer vastzitten in Suriname

DEN HAAG - De drie rappers uit Den Haag die in Suriname terechtstaan voor ontucht, worden niet op vrije voeten gesteld. De rechtbank in Suriname bepaalde donderdag dat ze voorlopig vast blijven zitten.

Argumenten van de verdediging dat de mannen niet de benen zouden nemen, werden door de rechtbank afgewezen. Justitie in Suriname beschuldigt de leden van rapgroep Strictly Family Business (SFB) ervan dat ze in 2015 seks hadden met een toen vijftienjarig meisje en beelden daarvan verspreidden. De rappers werden in december in Suriname opgepakt.Twee weken geleden werd een verzoek om voorlopige invrijheidstelling ook al afgewezen. Het risico dat ze zouden vluchten vond de rechtbank ook toen te groot.