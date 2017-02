Drie mannen opgepakt voor gewelddadige overval in Loosduinenstraat Zoetermeer

ZOETERMEER - De politie heeft drie mensen opgepakt die ervan worden verdacht dat ze vorig jaar maart een overval hebben gepleegd in Zoetermeer. Het gaat om een Hagenaar (22) en twee Zoetermeerders (22 en 24).

De gewelddadige overval werd op 11 maart gepleegd aan de Loosduinenstraat. Doelwit was een 57-jarige man. De overvallers sloegen het slachtoffer op zijn hoofd en bonden hem vast. Daarna beroofden ze hem van zijn geld en goederen en vluchtten ze weg in een BMW. Die werd een half uur later brandend aangetroffen in Benthuizen.Het slachtoffer bevrijdde zichzelf en waarschuwde de politie. Onderzoek in de omgeving leverde niets op. Na meerdere uitzendingen van Team West en Opsporing Verzocht - in maart en in september - kreeg de politie enkele tips binnen. Onduidelijk is vooralsnog waarom de mannen pas afgelopen maandagochtend konden worden aangehouden. Bij een huiszoeking werd onder meer een wapen in beslag genomen.