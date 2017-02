Ruzie bewoners nieuwbouwwijk Dijckwaal met projectontwikkelaar over uitzicht

De nieuwbouwwijk Dijckerwaal in Westland (Foto: Omroep West)

WESTLAND - Ontwikkelaar ONW, die op de grens van Naaldwijk en 's-Gravenzande nieuwwoonwijk Dijckerwaal heeft gebouwd, heeft zich de boosheid van de bewoners op de hals gehaald. De villabewoners wensen namelijk een natuurlijke wal met voldoende beplanting voor hun privacy, maar de bewoners van de nieuwbouwwijk aan de overkant willen hun vrije uitzicht op het water niet kwijt.

Begin vorig jaar heeft ONW toezeggingen gedaan aan de villabewoners: aan de kant van Dijckerwaal werd een twee meter hoge aarden wal langs het water aangelegd. Die natuurlijke muur zou de privacy van de villabewoners bevorderen. De bewoners van de nieuwbouwwijk protesteerden: hen was eerder op grond van de verkoopfolders een vrij uitzicht beloofd.



Om de wijkbewoners tegemoet te komen, is de aarden wal afgelopen najaar verkort en met een halve meter verlaagd. Niet genoeg volgens de villabewoners, die een kort geding aanspanden.



Rechter





De voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan en bepaalde dat de wal er nu toch komt, zoals beloofd door de ontwikkelaar. Er moet nog wel overeenstemming worden bereikt tussen de gebiedsontwikkelaar en de villabewoners over de hoogte en breedte van de wal. In dat overleg worden ook de bewoners van de nieuwbouwwijk betrokken.



Door: Redactie Correctie melden