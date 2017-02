Fietser zwaargewond na aanrijding met vrachtwagen op Vaillantlaan Den Haag

Fietser aangereden op Vaillantlaan in Den Haag (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een fietser is vrijdagochtend zwaargewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen op de Vaillantlaan in Den Haag. De klap was zo hard dat de fietser tientallen meters verderop op het asfalt terecht kwam.





De vrachtwagenchauffeur is voor een verklaring meegenomen naar het politiebureau. Omstanders zouden hebben gezien dat de fietser uit de richting van station Hollands Spoor kwam en door rood zou zijn gereden.

