Storing in kersvers kentekenparkeersysteem Leiden verholpen

Foto: Omroep West

LEIDEN - De problemen met het nieuwe kentekenparkeersysteem in Leiden zijn opgelost. De gemeente Leiden heeft donderdagavond laten weten dat de storing in het zogeheten E-loket is verholpen.





Vrijdag kunnen bewoners en bezoekers het systeem weer gebruiken.



Het systeem was maandag ingevoerd, maar al op woensdagochtend lag het vergunningsysteem plat. Bijna twee dagen lang konden er geen parkeerproducten worden aangeschaft en vergunninghouders konden ook geen bezoekers aan- of afmelden.

