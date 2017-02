Tom de Bruijn neemt tijdelijk taken Van Aartsen over als Haagse burgemeester

DEN HAAG - Wethouder Tom de Bruijn neemt vanaf 1 maart de taken waar van vertrekkend burgemeester Jozias van Aartsen. Dat heeft het Haagse college van burgemeester en wethouders besloten.

De Bruijn wordt per 16 februari tijdelijk eerste locoburgemeester van Den Haag als wethouder Ingrid van Engelshoven vertrekt . Vervolgens zal in overleg met de opvolger van Van Engelshoven een datum bepaald worden wanneer die eerste locoburgemeester wordt.Een locoburgemeester vervangt de burgemeester tijdens diens afwezigheid en moet dan ook belangrijke beslissingen nemen, bijvoorbeeld over de inzet van de politie tijdens demonstraties of rellen.Over de keuze voor de locoburgemeester was enige tijd onduidelijkheid. De kwestie lag erg gevoelig in het college.Jozias van Aartsen wordt op 23 februari uitgezwaaid als burgemeester. Op 30 maart moet zijn opvolger worden geinstalleerd. Op dit moment wordt nog druk gezocht naar een kandidaat.