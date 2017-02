HTM na aanval op controleurs in Zoetermeer: 'Dit is vreselijk'

ZOETERMEER - Geweld tegen medewerkers in het openbaar vervoer. Het komt nog steeds regelmatig voor. Donderdag nog werden in Zoetermeer drie controleurs van HTM door een agressieve man in het gezicht getrapt. Tot woede van het vervoersbedrijf. 'Dit vinden we vreselijk.'

Het ging mis toen de HTM-medewerkers een 20-jarige man uit Zoetermeer zonder geldig vervoersbewijs aanspraken in de RandstadRail. 'Onze mensen werden aangevallen door iemand die het niet eens was met de boete van de ander', vertelt Ernst Moeksis van het vervoersbedrijf.'Het escaleerde toen deze Amsterdamse meneer het niet eens was met de gang van zaken. Hij werd erg agressief.' De Amsterdammer zou de drie controleurs in het gezicht hebben geschopt . Een van hen raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.'Elk incident is er een te veel', zegt Moeksis. 'Maar ondanks dat zien we de laatste jaren wel een daling in het aantal geweldsincidenten.' Volgens de HTM stond de teller in 2013 nog op 74, een jaar later waren dat er 40. In 2015 werden er 36 geweldsincidenten tegen HTM-personeel geregistreerd.'Maar dat zijn er natuurlijk nog steeds 36 te veel', aldus Moeksis. 'Deze mensen moeten hun publieke functies gewoon ongestoord kunnen doen. Zonder aanvallen op beledigingen. Dit zijn ernstige zaken, die geven je een enorme mentale klap.'De drie HTM'ers zijn vrijdag gewoon weer aan het werk gegaan, zegt Ernst Moeksis. 'De collega's hebben gelukkig een enorme onderlinge verbondenheid. Ze vangen elkaar heel goed op en ze praten met elkaar. Maar je hoeft natuurlijk niet in een ziekenhuis te liggen om schade te hebben.'Ondertussen doet het vervoersbedrijf er alles aan om het personeel zo goed mogelijk op te leiden en te trainen om met geweld om te gaan. 'En je ziet in het dalend aantal incidenten dat dat effect heeft. Het gedrag van mensen op straat heb je niet in de hand, maar je eigen mensen goed trainen wél.'De Haagse politie laat weten dat een van de verdachten na verhoor is vrijgelaten. Hij moet zich binnenkort wel voor de rechter verantwoorden. De andere verdachte wordt vrijdagmiddag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Dan wordt duidelijk of hij langer vast blijft zitten.