Scheveningen krijgt de eerste Nederlandse vestiging van Legoland

DEN HAAG - Legoland komt naar Scheveningen. Merlin Entertainments, het bedrijf achter Legoland wil een indoor vestiging van Legoland Discovery Centre bouwen naast het Kurhaus. Als alles doorgaat betekent het dat Scheveningen de eerste locatie van Legoland in Nederland wordt en de vierde in Europa. Het Haagse gemeentebestuur, dat de komst vrijdag bekendmaakte, is enthousiast.

De Lego-attractie is gericht op kinderen van 2 tot 12 jaar. Zij kunnen zelf bouwen maar er zijn daarnaast andere attracties. Legoland Discovery Centre moet komen op de plek van het huidige Vitalizee, onder de boulevard. Bovenop de ondergrondse kelder is een horecagelegenheid gepland. Merlin is ook eigenaar van Sea Life, dat al op de Scheveningse boulevard zit.Volgens wethouder Karsten Klein (CDA) is de attractie een grote trekker voor toeristen en dat is goed voor Den Haag. 'Naar verwachting zal de attractie jaarlijks 350 duizend bezoekers trekken. Dat betekent 7 tot 10 miljoen extra omzet. Bovendien is het goed voor de werkgelegenheid. Er komen 45 tot 65 banen bij.'Het past ook in de ambitie van Den Haag om van Scheveningen een 'vier seizoenen badplaats' te maken. Nu is het tijdens het hoogseizoen vaak druk op Scheveningen, maar komen er weinig bezoekers als het slecht weer is. Klein: 'We zijn al jaren bezig om een gezinsattractie naar Scheveningen te halen waar je niet alleen bij mooi weer, maar vooral ook bij slechter weer naartoe kunt gaan.'Een aantal jaar geleden waren er al gesprekken met Merlin over het vestigen van een Legoland Discovery Centre op Scheveningen. Deze liepen echter op niets uit. Merlin koos toen voor Japan.'Deze keuze had te maken met het sleetse karakter van Scheveningen toentertijd', vertelt wethouder Boudewijn Revis (VVD). 'Het ging niet goed met de badplaats. Zo was de Pier failliet. Inmiddels is er veel in gang gezet en investeert de gemeente 35 miljoen euro in Scheveningen. De Pier is weer open, er is een reuzenrad gekomen, het is mooier en groener geworden en de noordelijke boulevard wordt opgeknapt. Dat zien bedrijven en dus investeren ze in Scheveningen.'In het voorjaar moeten de gemeenteraad en Merlin Entertainment definitief akkoord gaan met de plannen. Als dat is gebeurd, zou Legoland Discovery Centre in mei 2019 de deuren moeten openen.