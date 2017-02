Pizzakoerier door twee mannen beroofd van bezorgscooter in Den Haag

DEN HAAG - Een pizzakoerier is donderdagavond laat in Den Haag door twee mannen beroofd van zijn bezorgscooter. De politie laat weten dat de 25-jarige Hagenaar met een steekwapen werd bedreigd. Daarna reed het duo weg op de witte scooter met gele bezorgbox.

De 25-jarige had net een pizza bezorgd op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk. Hij reed vervolgens over de Haagse Hildebrandstraat, in de buurt van station Moerwijk, toen hij werd gedwongen te stoppen door de twee mannen.Beiden zijn volgens de politie vermoedelijk van Oost-Europese afkomst, zijn 20 tot 25 jaar oud en zijn tussen 1.70 en 1.75 meter lang. De eerste was herkenbaar aan een wit bomberjack, de tweede had opgeschoren haar, een sikje en rechts een zogenoemd 'bloemkooloor'.