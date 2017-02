Zangeres Loïs Beekhuizen (12) uit Den Haag alsnog naar De Muziekwedstrijd

DEN HAAG - Zangeres Loïs Beekhuizen uit Den Haag mag alsnog meedoen aan De Muziekwedstrijd, de online wedstrijd van het prestigieuze Prinses Christina Concours. Vanwege een afmelding van een van de andere kandidaten koos de jury de 12-jarige Loïs als negende finalist.

Loïs is niet de enige Haagse finalist. De 11-jarige violist Wlada van der Wilt was al zeker van een plek in de finale. De jonge muzikanten zullen op 11 februari optreden voor de jury, bestaand uit zangeres Tania Kross, pianist Michiel Borstlap, gitarist Anton Goudsmit en fluitiste Felicia van den End.De finale speelt zich af in de Classic Express, de rijdende concertzaal van het Prinses Christina Concours. Later die dag spelen de jonge musici voor het grote publiek en daarna volgt in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam de prijsuitreiking. De finalisten maken kans op een masterclass bij een bekende musicus, de opname van een eigen videoclip en concertkaartjes.