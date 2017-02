Seksfilmpje verwijderd, alles opgelost?

DEN HAAG - Jude bekent volmondig: Ja, hij heeft dat seksfilmpje van zijn ex-vriendin geplaatst. 'Zodat iedereen het kon zien.' De rechter is toch benieuwd: 'Waarom was dat nou nodig?'

Het is een vraag waarop Jude (26) ook niet helemaal antwoord kan geven. 'Er zijn veel dingen gebeurd', zegt hij een beetje mysterieus. Meer dan dat wil hij er eigenlijk niet over kwijt. Het filmpje is verwijderd, het meisje is weer zijn vriendin. 'Daarom is zij nu ook mee.'In de zaal zit de jongedame om wie het gaat. 'Mag ze naast mij komen zitten?', vraagt Jude. 'Dan kan ze zelf vertellen hoe het zit.' Maar daar trapt de rechter niet in. Jude staat hier terecht, dus Jude moet de vragen beantwoorden. 'Maar zij kan bevestigen dat ze de klacht tegen mij heeft ingetrokken', zegt hij dan ineens.Dat verandert alles. Als de klacht inderdaad is ingetrokken, heeft het Openbaar Ministerie geen basis meer voor een zaak. Maar nergens blijkt uit het dossier dat dat is gebeurd. De rechter besluit de zitting dan maar te schorsen. 'Sorry, maar dit moeten we eerst nagaan.'In de hal wachten Jude en zijn vriendin geduldig af. De officier van justitie probeert ondertussen uit te vinden of de klacht inderdaad is ingetrokken. En zo ja, of dat op tijd is gebeurd. Dat moet namelijk binnen acht dagen nadat de klacht is ingediend.'Komt u dan ook maar hier vooraan zitten', zegt de rechter tegen de vriendin wanneer ze verder gaan. 'Want nu wil ik u wel wat vragen stellen. Weet u nog wanneer u die klacht heeft ingetrokken?' Precies weet ze het niet meer. Ergens in de zomer.'Het lijkt erop dat het na de sluitingsdatum is geweest', zegt de officier van justitie, 'dus dat ze te laat was.' 'Oh, dat weet ik wel zeker', zegt Jude, 'het was meer dan acht dagen erna.' Hij lijkt zich niet helemaal te realiseren dat daarmee dus de rechtszaak gewoon kan doorgaan.Toch blijft het onduidelijk hoe het nou precies zit. De vriendin weet niet meer dan dat ze heeft gebeld 'met degene die ook de klacht had aangenomen'. En dus besluit de rechter om de hele zaak dan maar uit te stellen, dit moet eerst uitgezocht. 'Ik wil zekerheid over hoe dit zit', zegt hij, 'dat maakt namelijk uit voor de ontvankelijkheid van het OM.''Moet ik dan nog een keertje terugkomen?', vraagt Jude met enige vermoeidheid in zijn stem. De rechter antwoordt bevestigend. 'Ik vind het heel vervelend voor u', zegt hij. 'Maar ik wist ook niet dat dit was gebeurd.'