Waar of niet waar: worden er in Den Haag meer bomen gekapt?

DEN HAAG - 'Gezonde bomen worden gekapt! Ik zeg: kap nah!', reageerde Bas Rühl uit Den Haag vrijdagochtend tijdens de Facebookvergadering van Omroep West. Maar klopt die stelling van Bas? Wij hebben het voor je uitgezocht. Vijf vragen over de bomenkap in de gemeente Den Haag.

Hoeveel bomen staan er op het grondgebied van de gemeente Den Haag?

Stonden er de afgelopen jaren meer of minder bomen in Den Haag?

Hoeveel bomen zijn er vorig jaar gekapt in Den Haag?

Waarom worden de bomen gekapt?

Kapt de gemeente ook gezonde bomen?

De gemeente maakt allereerst onderscheid tussen straat- en bosbomen (bomen die van de gemeente zijn) en bomen die níet van de gemeente zijn. Vorig jaar stonden er 116.600 bomen in Den Haag, blijkt uit cijfers van de gemeente. De totale oppervlakte van Den Haag bedraagt 8034 hectare: op één hectare staan dus ongeveer ruim veertien straat- en bosbomen. Maar er staan nog meer bomen in Den Haag, zoals de bomen van het Rijk, Staatsbosbeheer en van particulieren. Bomen die Hagenaars in hun tuin een boom hebben staan, vallen onder deze laatste groep.De afgelopen jaren is het aantal straatbomen toegenomen, blijkt uit diezelfde cijfers. Zo staan er bijvoorbeeld in 2007 nog 111.500 straatbomen, drie jaar later zijn dat er 115.700. In 2015 zijn het er 116.500 en daar zijn het jaar erna dus nog honderd bomen bijgekomen.In 2016 moesten er om 'uiteenlopende beheerredenen' 1376 bomen worden gekapt, antwoordt de gemeente op vragen van Omroep West. Om ervoor te zorgen dat het aantal bomen in de stad min of meer gelijk blijft, wordt er voor iedere gestorven boom een nieuwe geplant. Dit wordt de 'bomenbalans' genoemd. Kortom: vijftig bomen verwijderen, betekent ook (minimaal) vijftig bomen terug planten.De gemeente geeft veel verschillende redenen om de bomen te verwijderen. Bomen die leiden tot onveilige situaties, moeten het veld ruimen. Daarnaast moeten dode, instabiele, zieke en door plagen geteisterde bomen ook worden gekapt.Gezonde bomen worden alleen gekapt bij een bouwplan of herinrichting van bijvoorbeeld een straat of een plein, als het echt niet anders kan. Deze worden altijd herplant op dezelfde of een andere plek, zodat de bomenbalans in Den Haag gelijk blijft.