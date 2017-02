Bekerheld Maikey Parami (VVSB) stapt over naar Rijnsburgse boys

RIJNSBURG - Maikey Parami maakt na dit seizoen de overstap naar Rijnsburgse Boys, zo meldt de club op haar website. De aanvaller VVSB gaat hiermee zijn oud-ploeggenoot Giovialli Serbony achterna, die half januari per direct verkaste naar de Rijnsburgse derdedivisionist. De 22-jarige speler heeft zijn handtekening onder een contract voor twee jaar gezet.

Een aantal weken bracht Parami naar buiten op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Al snel werd hij benaderd door verschillende clubs. ‘Onder wie Rijnsburgse Boys. Dat het Rijnsburg is geworden, komt omdat ik een super goed gevoel heb bij de club. Dat werd bevestigd na gesprekken met de trainer en het bestuur’, aldus de buitenspeler op de website van Rijnsburgse Boys.Rijnsburgse Boys speelt op dit moment in de derde divisie, dat is een niveau lager dan VVSB, dat in de tweede divisie uitkomt. Maar voor Parami is dat geen punt. ‘Rijnsburg is een van de sterkere ploegen in het amateurvoetbal en hoort in de tweede divisie thuis. Wat dat betreft is er weinig verschil.’Volgend seizoen is Parami dus weer ploeggenoot van Serbony, die tot voor kort ook voor VVSB uitkwam. De aanvaller werd in Noordwijkerhout echter weggestuurd nadat hij fraude had gepleegd met een tankpas van de voetbalclub. ‘Ik ken behalve Serbony nog niet zoveel spelers, maar dat komt wel goed. Dat ‘Gio’ ook bij Rijnsburg speelt, staat overigens los van mijn overgang’, benadrukt hij.De Leiderdorpse Parami is zeker geen onbekende in het land. Precies een jaar geleden maakte hij naam nadat hij zijn huidige ploeg VVSB in de kwartfinale van de KNVB-Beker tegen FC Den Bosch naar de halve finale schoot.