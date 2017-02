Smullen voor het goede doel: Hoe je met een moorkop Noud (7) aan een hond helpt

ZOETERMEER - Een bakker uit Zoetermeer bakt moorkoppen om geld in te zamelen voor de jonge Noud. De zevenjarige jongen heeft één grote wens: een hond. Een hulphond wel te verstaan, want Noud zit vanwege zijn Cerebrale Parese, een hersenbeschadiging, in een rolstoel. Een hond zou veel werk uit handen van zijn ouders en broertje en zusjes kunnen nemen.

De ouders van Noud hebben een crowdfundingactie gestart om geld in te zamelen voor een hulphond. Omdat Noud nog zo jong is wordt de hond niet vergoed. Er is 20.000 euro nodig om het dier op te leiden.Voor Nouds geboorte liep hij hersenbeschadiging op, waardoor hij niet kan lopen en spastisch is. Simpele dingen als aankleden of deuren open maken zijn dingen waar de hulphond mee kan helpen. Ook wil Noud graag een hond als vriend.Bakker Arie Bos runt een thuisbakkerij en wil graag een steentje bijdragen. Hij gaat vanaf woensdag moorkoppen verkopen waarvan de opbrengst naar de actie van Noud gaat. De bakker heeft al eerder wat bijgedragen: na Oud en Nieuw heeft hij de vieze frituurolie gedoneerd die over was. Die olie is ook geld waard. Er is tot nu toe 3.890 euro opgehaald.Op de facebookpagina 'Help Noud aan een hulphond' plaatsen de ouders filmpjes van Noud. Updates over de actie, maar ook een uitleg van Noud waarom hij zo graag zingt, of wat hij voor Sinterklaas wil hebben.