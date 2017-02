Uitslag poll Facebookvergadering: aandacht voor bomenkap in Den Haag

REGIO - Naar aanleiding van onze Facebookvergadering van vrijdagmorgen heeft Omroep West een poll met vier onderwerpen via Twitter en de website voorgelegd aan ons publiek met de vraag: welk onderwerp moet Omroep West uitwerken? Daaruit blijkt dat de meeste stemmers het liefst meer horen over de boomkappen in Den Haag.

Bas Rühl opperde tijdens onze livevergadering dat er aandacht moet worden besteed aan de bomenkap in Den Haag. 'Ze zijn nu druk bezig rond de Bezuidenhoutseweg. Ik zeg: 'Kap nàh'. En uit onze poll blijkt dat 45 procent van de stemmers meer wil weten over de vermeende kap. Omroep West zoekt het op dit moment uit en verschijnen straks cijfers over de bomenkap op onze site.Ook werd er veel gestemd (tweede plek) op toenemend geweld in het openbaar vervoer. We hebben daarop een reactie gevraagd van HTM over het geweldsincident in Zoetermeer. Lees daarover hier meer Omroep West nog bezig met een vervolg op het nieuws van de miljoeneninvestering in de Megastores in Den Haag en daarnaast ook met de flatcoach in Rijswijk.