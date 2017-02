Opstelling ADO: debuut voor nieuwkomers Fernandez, El Khayati en Wolters

ADO Den Haag-trainer Zeljko Petrovic (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Zeljko Petrovic doet vrijdagavond voor het treffen met Vitesse meteen beroep op drie nieuwkomers. Guyon Fernandez, Nasser El Khayati en Randy Wolters gaan hun officiële debuut in het groen-gele shirt van ADO Den Haag maken. In het tweede thuisduel van het kalenderjaar mogen de drie laten zien wat ze in huis hebben. Daarnaast vinden we Wilfried Kanon ook weer terug in de basiself.





Mike Havenaar, afgelopen weken afwezig vanwege een virusinfectie, zit ook weer bij de wedstrijdselectie, evenals Dion Malone. Zij starten niet, maar zijn wel fit genoeg om in te vallen. Nieuweling Abel Tamata is er nog niet bij. Donny Gorter zit op de bank.



Opstelling ADO Den Haag: Setkus; Ebuehi, Meissner, Beugelsdijk, Kanon; Trybull, El Khayati, El Mahdioui; Schaken, Fernandez, Wolters.



Opstelling Vitesse: Room; Leerdam, Kashia, Van der Werff, Kruiswijk; Nakamba, Baker, Nathan; Rashica, Van Wolfswinkel, Tighadouini.





Afwezig: Gervane Kastaneer, Kevin Jansen, Aaron Meijers, Abel Tamata

Kanon, die met Ivoorkust om de Afrika Cup streed, was al vroeg uitgeschakeld met zijn vaderland en is daardoor eerder dan verwacht inzetbaar voor ADO Den Haag.Mike Havenaar, afgelopen weken afwezig vanwege een virusinfectie, zit ook weer bij de wedstrijdselectie, evenals Dion Malone. Zij starten niet, maar zijn wel fit genoeg om in te vallen. Nieuweling Abel Tamata is er nog niet bij. Donny Gorter zit op de bank.Setkus; Ebuehi, Meissner, Beugelsdijk, Kanon; Trybull, El Khayati, El Mahdioui; Schaken, Fernandez, Wolters.Room; Leerdam, Kashia, Van der Werff, Kruiswijk; Nakamba, Baker, Nathan; Rashica, Van Wolfswinkel, Tighadouini.

Door: Sportredactie Correctie melden