Gemeenten zijn files bij aansluiting N11 en A12 helemaal zat en komen met plan

BODEGRAVEN - Er moet een directe aansluiting komen van de provinciale snelweg N11 op de A12 bij Bodegraven-Reeuwijk Daarvoor pleiten de omliggende gemeenten. Zij zijn de dagelijks files meer dan zat. Nu moet het verkeer dat van de N11 naar de A12 wil, nog via twee rotondes en een lokale weg rijden. Een oplossing zijn de zogeheten Bodegravenbogen: twee fly-overs waardoor de N11 direct overgaat in de A12.

Iedere ochtend en middag staan er in beide richtingen lange files van de N11 naar de A12. Omdat de capaciteit van de huidige aansluiting N11-A12 onvoldoende is, leidt dit ook tot files op de provinciale weg N207.‘De gemeentes zetten er vol op in om het op de agenda te krijgen en degerealiseerd te krijgen,’ zegt Kees Oskam wethouder te Bodegraven. ‘De realisatie van dekost nog jaren werk', gaat hij verder. ‘Echt goedkoop wordt het niet, het plan gaat in de miljoenen euro’s lopen, maar ik verwacht wel dat we dan van het fileprobleem bij de aansluiting N11 A12 af zijn,’ aldus de wethouder.Mocht de lobby van de gemeenten lukken dan duurt het nog zeker 10 jaar voordat de Bodegravenbogen zijn gerealiseerd. ‘En dan zeggen we in overheidskringen, dan heb je een heel snel traject achter de rug gehad,’ glimlacht Kees Oskam.