Dinsdag 7 februari in Team West

Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 7 februari ziet u de volgende zaken:

- Beelden van een pintransactie na een babbeltruc bij een parkeerautomaat in Alphen aan den Rijn.

- Een 88-jarige mevrouw uit Den Haag wordt ook het slachtoffer van een babbeltruc.

- De Rotterdamse politie roept de hulp van de kijkers van Team West in bij het oplossen van een zware mishandeling.

- In Naaldwijk is zwaar vuurwerk afgestoken en daardoor is de dakgoot van een woning beschadigd. Er zijn beelden van twee verdachten.

- Tot slot aandacht voor de jaarcijfers en voor een nieuwe campagne van Meld Misdaad Anoniem.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur wordt Team West nog een aantal keer herhaald.



