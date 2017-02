Westlandse aanpak leer-werktraject voor statushouders succesvol

WESTLAND - Het Westlandse project waarbij statushouders aan een baan geholpen worden en daarnaast een leerprogramma volgen, is een groot succes. Tientallen statushouders leren dankzij het programma over de Nederlandse taal en cultuur in combinatie met werken.

Eén van de Westlandse statushouders die midden in het traject zit, is Syriër Sadeq Daoud. In zijn eigen land was hij directeur van een schoenenfabriek. Nu staat hij aan een lopende band. Het werk is wel even anders dan hij gewend was. Toch is hij blij met de kansen die hij krijgt. Hij zegt dat het hem ook de mogelijkheid geeft om met Nederlandse mensen te praten. Ook gaat hij binnenkort een stage lopen bij een Westlands bedrijf.Sanne van Schoote is projectleider en ziet dat het in 2016 gestarte project een succes is. Er wordt in het leertraject niet alleen aandacht aan de Nederlandse taal gegeven. Ook typisch Nederlandse gebruiken en gewoonten komen aan bod. ‘In Nederland komen we op tijd op ons werk. Dat is in andere landen niet altijd zo, dus daar loop je soms tegenaan.’Het succesvolle project wordt ook in 2017 voortgezet. De verwachting is dat het aantal statushouders die het leer-werktraject gaat volgen alleen maar zal toenemen.