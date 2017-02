Het mag: Architectenkantoor Richard Meier New York akkoord met Mondriaan op Haagse stadhuis

Foto: Omroep West

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft contact gehad met het architectenkantoor Richard Meier & Partners Architects in New York over de 'Mondriaan' op de voorgevel van het Haagse stadhuis. Volgens een woordvoerder is er gezegd 'We are a fan of Mondriaan' en de gemeente gaat er vanuit dat Richard Meier er mee akkoord gaat.





Om de





Architect Richard Meier heeft in 1986 bedongen dat er niets aan het Haagse stadshuis veranderd mag worden zonder zijn toestemming. De voorgevel van het stadhuis heeft nu de grootste Mondriaan ter wereld. Het is het startsein voor de Haagse viering van het landelijke themajaar Mondriaan tot Dutch Design'Om de schilder te eren hebben de kunstenaars Madje Vollaers en Pascal Zwart van Studio VZ het stadhuis in opdracht van de gemeente Den Haag in Mondriaan-stijl gebracht. En daar blijft het niet bij. Ook de Hofvijver, de Pathébioscoop op het Spui, het Bilderberghotel op Scheveningen en het gebouw van de BNG-bank op de Koninginnegracht krijgen binnenkort een Mondriaan-metamorfose.