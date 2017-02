Man met geweld van fiets beroofd in Gouda

GOUDA - Een man (19) uit Krimpen aan den IJssel is op donderdagmiddag met geweld van zijn fiets beroofd in Gouda. De politie zoekt getuigen van de diefstal.

De jongen zat op een steen in de speeltuin uit te rusten toen hij werd aangesproken door twee jongens. Aan het einde van het gesprek, toen de fietser weer wilde vertrekken, werd hij met geweld van zijn fiets getrokken. De man viel terwijl één van de jongens er met de fiets vandoor ging in de richting van de Vorstmanstraat en vervolgens de Bosweg.De andere betrokken jongen rende richting de Singelstraat. De fiets werd korte tijd later terug gevonden op de Lethmaetstraat dankzij een actie via Burgernet. De politie roept getuigen op om zich te melden en heeft een signalement van de daders verspreid