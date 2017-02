Haags Museum toont nooit eerder vertoonde foto’s van kunstenaar Escher

Den Haag - Een primeur voor het museum Escher in het Paleis in Den Haag. Daar zijn voor het eerst foto's uit de privécollectie van beeldend kunstenaar Maurits Cornelis Escher te zien. Het niveau ontstijgt die van het gemiddelde familiefoto-album.

Escher was niet alleen een fantastische kunstenaar, hij blijkt ook een geweldige fotograaf te zijn. Conservator Dunja Nadjézjda Hak vertelt enthousiast over zijn zwart-wit foto's: 'Je ziet hoe hij met licht wist om te gaan, wat voor compositie hij moest kiezen, hoe hij met contrast om moest gaan.'



Goed is ook te zien hoe hij de fotografie gebruikte voor zijn werk als beeldend kunstenaar. Hak: 'Hij experimenteerde met perspectief, groot en klein, spiegeling, alle elementen die ook terugkeren in zijn werk.'



Stijlvolle man



Op de tentoonstelling wordt duidelijk hoe Escher te werk ging als hij in het voorjaar naar het buitenland afreisde. Zo maakte hij niet alleen een schets van het landschap, maar ook een foto als geheugensteuntje. Dat hield hij allemaal bij in een agenda. Eenmaal thuis werkte hij al die gegevens uit in zijn kunstwerken.



Hak benadrukt dat de foto's ook een goed beeld geven hoe Escher naar de werkelijkheid keek: Het is alsof je in de geest van Escher kan kijken. Hij veranderde van een man die allerlei wiskundige formules aan het uittekenen was, in een man die avontuurlijke reizen maakte, die speels omging met zijn kinderen en met zijn gezin naar het strand van Scheveningen ging. Het was ook echt een stijlvolle man als je hem op de foto's ziet.'