Vechtsporter uit Leiden ondanks inreisverbod toch naar kampioenswedstrijd VS

LEIDEN - De Leidse vechtsporter Gegard Mousasi baalde even als een stekker. Door het inreisverbod voor sommige moslimlanden van Donald Trump dreigde de in Iran geboren sporter het gevecht van zijn leven te missen. Maar zijn coach zegt nu dat hij er alle vertrouwen in heeft dat Mousasi het op 8 april in de stad Buffalo zal opnemen tegen voormalig kampioen Chris Weidman.

Mousasi is een grote naam in de vechtsport. En het door vechtsportbond UFC georganiseerde toernooi in Buffalo, in de staat New York, is een van de belangrijkste ter wereld voor de middengewichtklasse.Het was even crisis in het trainingskamp Mousasi de afgelopen week. Het leek erop dat de in Iran geboren sporter niet naar de VS zou kunnen reizen. ‘Dat was echt heel vervelend,' zegt Mousasi. ‘Ik heb een Nederlands paspoort en een visum. Het feit dat ik in Iran geboren ben was al voldoende aanleiding om mij niet toe te laten.’Gegard Mousasi is geboren in Teheran, maar zijn ouders vluchtten tijdens de Iran-Irakoorlog naar Nederland. Op zijn vierde jaar gingen ze in Leiden wonen.De motivatie was door het inreisverbod even verdwenen bij Mousasi, maar nu concentreert hij zich weer helemaal op de wedstrijd in de VS.‘Ik ga er vanuit dat het gevecht gewoon doorgaat,' zegt coach Bert Kops. ‘Het was wel even stress hoor. Heb we eindelijk zo’n mooie partij te pakken en dan krijgen we dit gelul weer.’