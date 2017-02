Voormalig ADO-trainer Henk Fraser terug op oude nest: 'Het is even anders'

Oud-ADO Den Haag-trainer Henk Fraser (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Henk Fraser keert vrijdagavond weer even terug in Den Haag. De trainer van Vitesse treft de ploeg die hij de afgelopen 2,5 jaar onder zijn hoede had. Voor de coach was het wel even vreemd om weer op het oude nest te zijn. 'Dat besef is er opeens als je de bus uitkomt. Dan denk je: shit ik moet naar de andere kleedkamer', vertelt Fraser vlak voor aanvang van het duel tegen ADO Den Haag.





Goed gevoel



Ondanks dat Fraser nu trainer van Vitesse is, volgt hij de ontwikkelingen van zijn oude club op de voet. 'Zeker omdat ik het hier naar mijn zin heb gehad, dan blijf je de club volgen. Feyenoord en ADO zijn de twee clubs waar ik het meeste gevoel aan over heb gehouden.'



Beluister hieronder het hele interview met Henk Fraser:



