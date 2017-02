Organist Nieuwe Kerk erg blij met donatie burgemeester Van Aartsen voor 18de-eeuws orgel

Orgel Nieuwe kerk wordt met donatie van burgemeester Van Aartsen opgeknapt

DEN HAAG - Zeer vereerd en blij is organist Hero de Boer van de Nieuwe Kerk in Den Haag. Uitgerekend zijn orgel heeft burgemeester Jozias van Aartsen uitgekozen om geld voor in te zamelen. De burgemeester vraagt voor zijn afscheid een donatie voor de restauratie van het 18de-eeuwse muziekinstrument. Er is maar liefst 3 ton nodig.





Het orgel is gebouwd in 1702, en is waarschijnlijk onder anderen bespeeld door componist Georg Friedrich Händel. De donatie van de scheidend burgemeester is voor Hero de Boer een mooie opsteker. 'Dat vond ik een fantastisch idee, niet alleen dat er op die manier wat geld binnenkomt, maar ook dat het in de belangstelling komt te staan.'Er moet behoorlijk wat gebeuren. 'Het leer moet worden vervangen, het orgel moet stofvrij worden gemaakt en de verf moeten we proberen in de oorspronkelijke kleur terug zien te krijgen', aldus de organist.